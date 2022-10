BA: Fire born identifiserte som offer for sokneprest

Ein sokneprest vart pågripen i slutten av august for å ha kjøpt eit nakenbilete av ei 14 år gamal jente frå Bergen. No er fire born identifiserte som offer i saka, melder BA. To av dei fornærma er jenter i 14-15-årsalderen som er heimehøyrande i Bergen. I tillegg til at presten er sikta for å ha bilete som seksualiserer born, er han sikta for å ha gjort ei handling som er likestilt med valdtekt av ein ti år gamal gut frå Austlandet. Grunnen skal vera at mannen har kome med truslag i kontakt med guten.