BA: Én person mistenkt etter brannen på Frekhaug

En person er mistenkt etter storbrannen på Frekhaug i Alver lørdag kveld. Det skriver Bergensavisen.

– En person har status som mistenkt, men etterforskningen er i en tidlig fase, skriver politiadvokat Nathalie Christensen til BA mandag.

To hus ble totalskadd, og minst syv personer er husløse etter brannen i rekkehuset. En mann ble hjulpet ut av huset hvor brannen startet, og sendt til Haukeland universitetssykehus med røykskader. Mannen er fortsatt på sykehus, der han ble avhørt søndag kveld. Han skal ha forklart at han har fyrt i ovnen eller peisen, men politiet sier til BA at brannårsaken foreløpig er ukjent.