BA: Alvorlig trusselsituasjon på Nav-kontor

Det har vært en «alvorlig trusselsituasjon» på Nav-kontoret i Bjørnafjorden i Vestland i ettermiddag.

En mann ha sendt en SMS med trusler til en ansatt ved kontoret.

– Vi fikk inn alvorlige trusler mot Nav-kontoret i Bjørnafjorden. Politiet ble kontaktet og har vært på stede med en tjenestebil der til de ansatte gikk hjem. Vi har god dialog med politiet og vi sammen med dem vurdere hva som skal gjøres fremover, forteller fungerende fylkesdirektør i Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen.

Det var Bergensavisen som meldte om trusselsituasjonen først.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik, sier klokken 17:00 at trusselsituasjonen er over. Den mistenkte er ikke på kontoret og de ansatte har gått hjem.

– Vi jobber med å lokalisere mannen som sendte meldingen nå. Vi vet hvem han er og hvor han bor, sier Hausvik.

Verken han eller Hysing-Olsen vil ikke kommentere innholdet i truslene.

Hysing-Olsen sier det er svært uønsket at denne typen hendelser skjer.

– Det er en stor belastning for våre ansatte hver eneste gang. Med tanke på at ankesaken om tragedien på Nav Årstad går nå er vi ekstra på vakt. Jeg synes det er leit at de ansatte at de må oppleve slike ting.