BA: – Barmen blir Åsane-spiller

Tidligere Brann-spiller Kristoffer Barmen (30) skal spille resten av sesongen for Åsane i 1. divisjon, hevder Bergensavisen. Barmen forlot Brann etter nachspielet i august 2021 og har siden spilt for Aalesund. Nå gjenstår kun detaljer før 30-åringen er klar for et utlån til 1. divisjonsklubben, skriver avisen.