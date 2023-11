BA: 16-åring pågrepet etter machete-episode

En 16-åring er pågrepet, etter at en 14-åring tirsdag kveld ble slått og truet med en machete på Nesttun i Bergen. Det skriver Bergensavisen.

Politiet gikk til aksjon mot boligen til 16-åringen på Askøy onsdag morgen.

– Han er satt i arrest, og vil få oppnevnt forsvarer. Vi kommer til å be om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare, sier politistasjonssjef ved Askøy og Øygarden politistasjon Sven Erik Midthjell til avisen.

Det er veldig uvanlig at 16-åringer fremstilles for varetektsfengsling, og Midthjell påpeker at det sier noe om alvoret i denne saken.

– Dette går inn i et mønster med alvorlig, brutal ungdomsvold som vi har advart om, sier Midthjell til BA.

Tirsdag kveld fikk politiet melding fra en vekter som var med den 14 år gamle gutten som hadde blitt slått i hodet og magen. Gutten ble sendt til legevakt for sjekk.