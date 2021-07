BA og VG: Brann sparkar trenaren

Trønderen sine dagar som trenar for SK Brann er over, melder både VG og BA. Klubben har ikkje stadfesta dette.

Styret har i fem timar diskutert om trenaren skal få sparken.

Brannspelar Daouda Bamba skriv på Instragram i kveld at han er «meir enn trist» over at Ingebrigtsen må slutta.

«Du hadde alle kvalitetar for å lukkast. Trist at du ikkje fekk høve til det», skriv han.

– Ingen quick fix

NRK intervjua Kåre Ingebrigtsen i samband med dagens trening ved Brann stadion.

– Ingen må tru det er nokon «kvikk fiks» å endra kultur og bygga noko opp frå botnen av, sa han då.

Dette var eit par timar før Brann-styret skulle møtast klokka 15 for å diskutera framtida hans i klubben.

– Eg trur ingen kan gjera ei slik omstilling på nokre månadar. Det må jobbast over tid, meiner Ingebrigtsen.

PÅFYLL: Tre store pizza vart levert på døra til Brann stadion litt før klokka 18, men ingen informasjon hadde klokka 20.30 blitt levert ut derifrå. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Etter uavgjort-resultatet mot Mjøndalen på Brann stadion søndag, kalla styret i klubben inn til møte måndag ettermiddag.

Klokka 20 sit styret framleis i møte på Brann stadion, og det har ikkje kome ut nokon informasjon derifrå.

Styreleiar Erlend Ytre-Arne Vågane i supporterklubben Bataljonen har i kveld spent utanfor stadion.

– Noko må jo skje, men spørsmålet er kva som er det rette. Eg er usikker. Det er fordelar og ulemper med trenarbytte. Meiningane er veldig delte og engasjement stort.

USIKKER: – Det er fordelar og ulemper med trenarbytte, seier Erlend Ytre-Arne Vågane i Bataljonen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Satsa på gull i år

Det var ein offensiv og optimistisk Kåre Ingebrigtsen som kom til Bergen i august i fjor.

– Brann har ikkje vunne gull sidan 2007. Det er på tide igjen. Tanken er å gjera oss til ein tittelutfordrar i 2021.

Det sa han til VG etter den første arbeidsdagen sin som Brann-trenar.

Elleve månadar seinare står laget hans med rekordlåg poengfangst til no i sesongen.

Det er berre ein teoretisk sjanse for at laget kan bli redda frå nedrykk.

Krisemøte

– Vi er langt i frå ein slagen gjeng, sa Ingebrigtsen til Discovery+ etter kampen i går.

Men etter 14 kampar har laget berre hatt éin siger, med 3-0 mot Strømsgodset.

Til no har Brann berre klart å ta sju poeng, og står dermed på nedrykksplass.

Styreleiar Birger Grevstad stadfesta til BT at agendaen for styremøtet er den sportslege krisa og spørsmålet om Ingebrigtsen er rett mann til å leia Brann framover.

– Ingen er freda i denne klubben no, sa Grevstad etter kampen mot Mjøndalen.

DISKUTERER NO: – Ingen er freda i klubben, men vi skal ikkje gjere noko forhasta, sa styreleiar Birger Grevstad etter søndagens kamp. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Lagnadstunge Mjøndalen

Det kan dermed bli Mjøndalen som markerer både starten og slutten for Ingebrigtsen si tid i Brann.

Den første kampen med Ingebrigtsen som trenar, enda med 1-0 til Mjøndalen på Brann stadion.

Og 1-1-resultatet heime mot Mjøndalen i går kan ha gjort det til hans siste kamp som Brann-sjef.

På spørsmål frå BA om Brann vurderer å skifta trenar no, svarte Grevstad:

– Alle i styret skal få komma med sine innspel. Så kan vi diskutera på breitt grunnlag, så vi ikkje gjer noko forhasta.

HUMØR: Det var god stemning på måndagens treningsøkt i Brann, sjølv om framtida til trenaren var i spel. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Meiner styret har ansvar

Då Ingebrigtsen var på plass som trenar, meinte dåverande sportssjef Rune Soltvedt dei hadde fått inn rett mann etter at Lars Arne Nilsen vart sparka.

– Vi måtte få inn ein trenar med ein offensiv mentalitet. I Brann skal alt vera mogleg, og det føler eg verkeleg det er med Kåre, uttalte Soltvedt til VG.

Samstundes har situasjonen for Brann og Ingebrigtsen vore at klubben ikkje hadde økonomi til dyre spelarkjøp, men heller skulle satsa på å utvikle unge spelarar.

Sportskommentator Anders Pamer i BT meiner at trenaren ikkje er åleine om ansvaret for dei dårlege resultata i år.

– Eg trur skoen trykker rundt heile foten for Brann no. Det er betimeleg å stilla spørsmål ved leiinga i klubben, som har vore med på heile denne pakken. Det er naturleg å spørja om nokre problem også kjem ovanfrå og at ikkje alt er trenaren si skuld, sa Pamer til NRK måndag ettermiddag.