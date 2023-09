Azar Karadas presentert som Stabæk-trenar

Mangeårig Brann-spelar og -trenar Azar Karadas blir assistenttrenar i Stabæk Fotball. Det stadfestar både Stabæk og Brann sundag. Klubbane er blitt samde om ein avtale som gjer at Karadas kan starta i sin nye jobb allereie måndag. Amerikanske Bob Bradley gjer comeback i den nedtrykkstruga bærumsklubben, og får altså med seg Karadas i assistentrolla. Eidaren, som har spelt 263 kampar for Brann gjennom tre periodar, har hatt hovudansvaret for Brann 2 sidan 2021. I sitt avskjedsintervju med Brann takkar han klubben for å ha gitt han sjansen som trenar.