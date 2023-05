Avviklar psykisk helseklinikk på Sotra

Klinikken WeCare Sotra skal no avviklast, melder BA. Før jul gjennomførte Statsforvaltaren tilsyn med klinikken som tek imot pasientar med alvorlege psykiske lidingar. Då vart konklusjonen at dei ikkje hadde gode nok rutinar for å vareta kravet om forsvarleg helsehjelp. No skriv avisa at statsforvaltaren har gjenopna tilsynet- Måndag møtte klinikkleiinga fylkeslege Sjur Lehmann.

Medan møtet føregjekk fekk BA opplyst av Una Aas, ein av eigarane av WeCare Omsorg, at klinikken skal stengast. Avisa skriv at dei tilsette skal ha blitt informerte om at selskapet legg ned frå august.