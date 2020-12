Avviklar dei lokale reglane i Bergen – frå måndag gjeld den nasjonale forskrifta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Heilt sidan byrjinga av november har det i Bergen vore lokale koronatiltak. Byen var då eit dei stadane i landet med mest smitte. Fleire dagar var det over 100 smitta i byen.

No har derimot smitten roa seg i vestlandshovudstaden. Fredag kunne byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) melda om fem nye smitta i byen. Torsdag var talet åtte.

At den lokale forskrifta avviklast, tyder mellom anna at det blir lov å:

trena saman att, og driva med breiddeidrett

driva med amatørkultur, slik som kor og korps

skjenka alkohol til klokka 00.00

– Når Bergen har eit lågare smittetrykk og god kapasitet på testing, så er den faglege vurderinga at det ikkje er grunn til å ha strengare reglar enn de nasjonale, seier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Har nådd viktig delmål

Medisinsk fagsjef i Bergen, meiner byen har nådd eit viktig delmål i pandemihandteringa.

– Frå ein særs alarmerande smitteauke for nokre veker sidan, så er trenden no snudd. Me har fått moderate smittetal, seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

Dei strengaste tiltaka var i november. For to veker sidan byrja oppmjukinga av reglane i Bergen. Då vart det mellom anna lov å samla ti personar i private samkomer att.

Pandemien ikkje over

Hansen åtvarar om at pandemien ikkje er over.

– Stigninga kan bli stor og krevjande, men me er heldige, kan den vera moderat. Det heng saman med etterlevinga av dei generelle smittevernreglane.

Spesielt er Hansen uroa for for korsong. Det har tidlegare synt seg at mange har blitt smitta under synging med andre.

Også Valhammer fryktar at smittetala vil auka etter jula.

– Me risikerer importsmitte gjennom julefeiringa. Men akkurat no er det ikkje grunn til å ha strengare reglar enn dei nasjonale, seier byrådsleiaren.