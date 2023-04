Avsporing stenger Bergensbanen – ikkje meldt om personskade

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Finse grunna ei avsporing.

– Kring ti over ti fekk eg melding om at eit arbeidstog hadde spora av mellom Hallingskeid og Myrdal, seier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund.

Bergensbanen er difor stengt.

– Det er ikkje meldt om personskade, seier Korslund til NRK.

Han veit ikkje når togstrekket kan opna att.

– Det er mykje vêr i fjellet. Det vil kunne påverka varigheita av aksjonen som må setjast i gang for å få dei på sporet att. Eg tør førebels ikkje antyda noko om varigheita av stenginga, seier Korslund.