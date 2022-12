Avslutter søk i sjøen i Bergen

Nødetatene har avsluttet søket i sjøen i Sandviken i Bergen. Ingen er funnet og ingen er savnet.

I morgentimene julaften fikk politiet melding om fotspor som gikk ut mot bryggekanten ved Måseskjæret i Bergen. Politiet kunne ikke utelukke at noen hadde falt uti eller fått problemer under bading. Brannvesenets dykkere ble sendt til stedet sammen med en brannbåt. Kl. 10.17 melder politiet at søket er avsluttet.