Avslutter søk etter mulig person gjennom isen

Nødetater rykket ut til Steinsviken i Ytrebygda i Bergen etter melding om at en person kan ha gått gjennom isen.

– Klokken 20.15 fikk vi melding fra en person i området som hørte et kraftig smell fra isen, og som muligens har sett noe som har beveget seg, sier Bjarte Rebnord, operasjonsleder i Vest politidistrikt til NRK.

Vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge i 110-sentralen forteller at de har sendt dykkere fra Sandviken stasjon og redningsfolk fra Fana brannstasjon.

Rebnord forteller at når isen bryter kan det komme et smell, og at det er mulig at det er det innringer har hørt.

I en oppdatering klokken 20.47 skriver politiet at de avslutter søker etter undersøkelser i det aktuelle området.