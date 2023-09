Avslutter sak med død mann funnen i Bjørndalspollen

Vest politidistrikt har avslutta undersøkingane knytt til dødsfallet til ein mann i 30-åra som vart funnen død i Bjørndalspollen 21. juni i år. Politiet vurderer at det ikkje er grunnlag for å mistenke at avdøde har vore utsett for ein straffbar handling i forbindelse med dødsfallet. De nærmaste pårørande er informert om konklusjonen.