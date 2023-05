Avslutter leting på Landås

Det er ikke gjort funn av noen havarert hangglider på Landås i Bergen, og leteaksjonen er avsluttet. Det var like etter klokken 1230 vitner meldte om at en hangglider kunne ha fått problemer i området bak Landås kirke. Politiet opplyser til NRK at de har vært i kontakt med hangglidermiljøet i Bergen, som ikke skal ha hatt medlemmer i luften på dette tidspunktet.