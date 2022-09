Avsluttar søk etter at båt blei funnen drivande

Politiet har fått kontakt med eigaren av båten som blei funnen drivande ved Rundereim i Selje søndag morgon.

Det er ikkje eigaren som har nytta båten og han veit ikkje kven som har teke den, melder Vest politidistrikt. Båten blei sist sett fortøydd i går kveld og er truleg stolen.

Søndag morgon blei det sett i gang ein stor redningsaksjon etter melding om drivande båt.

– Det som gjorde oss bekymra var at motoren var nede og at den var varm, seier Siv Namork, redningsleiar i Hovudredningssentralen Sør-Noreg.

Politiet opplyser at eit vitne såg ein person om bord i ein liknande båt like før 08.00 utanfor Rundereim.

Klokka 12.20 er søket avslutta. HRS opplyser at området er godt gjennomsøkt, og at ingen er meldt sakna. Politiet melder søndag ettermiddag at dei har kome i kontakt med ein person dei mistenkjer å stå bak tjuveriet av båten.