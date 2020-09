Avlyser ikke friidretts-NM i Bergen

Det var stor spenning knyttet til om norgesmesterskapet i friidrett på Fana stadion i Bergen kunne gjennomføres.

Mandag kom beskjeden om at mesterskapet blir gjennomført som planlagt til helgen.

– Vi har vært utmattet, men nå er vi glade. Vi føler oss trygge på at det er trygt å gjennomføre, sier leder Anita Bolstad Raa i NM-komiteen til NRK.

Uaktuelt å flytte til annen by

Hun understreker at de har lagt ned mye arbeid for å sikre et trygt mesterskap.

– Vi har en stor stadion og følger retningslinjene for avstand og hygiene, sier hun.

Avgjørelsen om det norgesmesterskapet skulle arrangeres eller ikke, var ventet torsdag, men ble utsatt til mandag.

Norges Friidrettsfrobund besluttet da at det uansett utfall ikke ville bli aktuelt å flytte mesterskapet til en annen by.

Tillater 200 publikummere

Forrige uke innførte Bergen strenge lokale tiltak for å slå ned smitten i kommunen.

Blant annet ble det forbudt med private ansamlinger på mer enn ti personer og anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) presiserte torsdag at utendørsarrangementer likevel kan ha 200 publikummere, slik den nasjonale forskriften sier.

– Det er langt mindre smittespedning utendørs, så det vil åpne handlingsrommet for noen aktører, sa Valhammer.