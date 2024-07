Avliva 13 hundar i hundehald

Politiet etterforskar det dei meiner er grove brot på dyrevelferda i Vestland. Saman med Mattilsynet aksjonerte dei i slutten av juni mot eit par i Vestland som hadde 20 vaksne hundar og fem kvelpar.

Til saman 13 hundar måtte avlivast.

Inger Helen Stenevik hos dyrepolitiet i Vest politidistrikt seier etterforskinga gjeld grove brot på fôring, tilsyn og anna stell, samt krav til levemiljø. Mattilsynet har også tidlegare har vore på tilsyn og avdekka feil i hundehaldet.

– No var kome til det punktet at det var så ille at Mattilsynet avvikla heile hundehaldet, seier Stenevik.