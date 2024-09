Avduka dei første stjernene etter skriftleg løyve til Bergen Walk of Fame

Onsdag blei fiolinvirtuosen Ole Bull på 1800-talet heidra på Bergen Walf of Fame. Det blei også visesongar Fred Ove Reksten som står bak låta «Jenter fra Bergen».

Dei to steinhellene vart avduka onsdag, dagen etter at initiativtakar Roger Iversen for første gong fekk skriftleg løyve.

– Det er kjempekjekt at fylkeskommunen også stiller opp, seier Iversen til NRK.

– Rekner du med at kritikarane roar seg ned no?

– Nei, bergensarar er sett saman på ein annan måte enn resten av befolkinga.