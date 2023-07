Avdøde og siktede kom sammen til Norge

Den avdøde og den siktede skal ha kommet sammen til Norge. Det opplyser politiet i dag.

Tirsdag ettermiddag ble en ukrainsk kvinne funnet kritisk skadd på asylmottaket på Magic Hotel. Senere på kvelden ble hun bekreftet død på sykehuset. Mannen, som nå er siktet for drapet, skal fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Politiet har tidligere uttalt at de to har hatt en parrelasjon. De har også et barn sammen. Både den siktede og den avdøde kom til Norge tidlig i 2023.