Bergen kommune er ein av kommunane i Noreg som no skal få store mengder sjølvtestar. Og slik VG melde fredag jobbar Helsedirektoratet med ei ordning som gjer at dagens PCR-testing på teststasjonane langt på veg kan verta erstatta med meir hurtigtesting.

Fleire kommunar, som Oslo, har i eit brev til Helsedirektoratet åtvara om at det kommunale testsystemet er på veg i kneståande.

PÅ PLASS: Ole Moss-Iversen Lundegård i Bergen kommune har styr på alle hurtigtestane som kommunen har fått. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Kallar det sløseri

Difor er fleire hurtigtestar kjærkome for mange kommunar, og i 2022 er det lagt opp til å bruka 4 milliardar på ein rammeavtale for innkjøp av hurtigtestar.

– Sløseri, kallar avdelingsleiar for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus Elling Ulvestad satsinga.

Han meiner heimetestane ikkje fangar godt nok opp at folk er sjuke. Dette fører igjen til at sjuke, men som har negative heimetestar, går på jobb og ut i samfunnet. Der smittar dei andre igjen.

SLØSERI: Avdelingsleiar Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus kallar bruk av hurtigtestar for falsk tryggleik. Foto: Tony Ågotnest / NRK

Gjev falsk tryggleik

NRK har dei siste dagane skrive fleire saker om folk som er sjuke med korona, men som får negative utslag på hurtigtesten.

Ingrid Aminda Sverresdatter Reinholdtsen frå Steigen måtte blant anna leggja testen under ekstra lys for å sjå at det var ein strek for positiv test.

I LYS: Her er ein hurtigtest som kan sjå negativ ut. Men i spesielt lys kom det fram at det faktisk var ein svak strek her, og personen var smitta. Foto: Privat

Desse historiene meiner Ulvestad er eit bevis på at testane på langt nær fangar opp smitten. Og at det gjev falsk tryggleik.

– Eg fryktar spesielt for pasientar på sjukehus. Utstrekt bruk av heimetestar, som ikkje er til å stola på, kan gjera at sjukepleiarar går på jobb med smitte. Utan at dei veit det sjølv, seier han.

Nakstad: – Ulvestad motseier seg sjølv

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er heilt usamd med Elling Ulvestad, og meiner han motseier seg sjølv i all argumentasjon.

– Eg har svart på kritikken han kjem med 6–7 gonger tidlegare, seier Rostrup Nakstad.

Han meiner at Noreg, utan sjølvtesting, ikkje ville ha fått testa folk i det omfanget ein klarar i dag.

HAR SVARA FØR: Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner kritikken frå Ulvestad er feil. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– I dag har me ein PCR-kapasitet som gjer det mogleg å testa 5 prosent av befolkninga ein gong i veka. Men med hurtigtestar kan dette verta auka til 100 prosent av befolkninga ein til to gonger i veka. Utan hurtigtestar vil me berre kunne testa under ein tiandedel av dei som i dag tek test, seier han.

Rammeavtale om kjøp

Han meiner hurtigtestar er eit effektivt tiltak for å halda kontroll med pandemien, og unngå stort press mot helsevesen mellom anna.

Når det gjeld påstandane frå Ulvestad om at hurtigtestar er sløsing med pengar, meiner Rostrup Nakstad at ein rammeavtale ikkje betyr at alle milliardane vert brukt.

– Kostnadene for innkjøp av hurtigtestar i 2021 kom rundt 1,4 milliardar. Når det gjeld 2022 er det ein rammeavtale på om lag 4 milliardar, som ikkje betyr at alt vert brukt. Men ein har moglegheit til å kjøpa meir om pandemien skulle dreia i annan retning, eller verta langvarig, seier han.