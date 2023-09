Austevoll: Frp og Høyre skal møtes i kveld

Fremskrittspartiet og Høyre ble de to største partiene på Austevoll. Nå ønsker Renate Møgster Klepsvik (Frp) å ta over ordførervervet fra Morten Storebø (H).

I kveld skal de to partiene møtes på Austevoll.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi ønsker et skifte der Frp og Høyre samarbeider. Vi har vært de to største partiene, og jeg synes det er tullete at vi ikke gjør noe sammen, men heller stanger imot hverandre, sier Klepsvik.

Hun sier at de var villige til å gi Høyre ordføreren dersom Høyre ble største parti. Når resultatet ble at Frp er størst, mener hun at hun skal bli ordfører.

– Vi håper vi får ordføreren nå, og at de har lyst å være med oss på et slikt styre, sier Klepsvik.

Et galt innmeldt tall til Valgdirektoratet gjør at mandatfordelingen de oppgir er feil. Den rette mandatfordelingen er at Frp får 8 mandater, Høyre 7, Ap 2, INP 2, KrF 1 og MDG 1. Austevoll har 21 plasser i kommunestyret, og ikke 27 slik Valgdirektoratet oppgir.