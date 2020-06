Aurora: – Jeg skammer meg over at vi ikke har tatt kampen før

Med paroler og slagord som «Black lives matter» og «Jeg står med deg» møtte en stor folkemengde opp på Festplassen i Bergen.

I utgangspunktet ble det satt en grense på 50 personer på dagens markering grunnet smittevernhensyn, men langt flere enn dette valgte å trosse regnbygene for å vise sin støtte til budskapet.

Over 1000 til stede

Politiet var til stede på Festplassen for å sørge for at markeringen foregikk på en trygg måte.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i politiet sier at det ble gjort et anslag på mellom 1000 og 2000 personer på Festplassen.

– Markeringen har gått veldig fint. Vi har ikke fått noen meldinger inn til operasjonssentralen knyttet til demonstrasjonen, sier Halleraker til NRK.

Det pågår fredag ettermiddag demonstrasjoner flere steder i landet. I Oslo er flere tusen personer samlet foran Stortinget etter at demonstrasjonstoget gikk fra den amerikanske ambassaden.

STORT OPPMØTE: Over 1000 personer møtte opp på Festplassen i Bergen for å ta del i markeringen.

Aurora: – Jeg skammer meg

Blant de som deltok på markeringen var den kjente popartisten Aurora Aksnes.

– Jeg skammer meg over at vi ikke har tatt denne kampen før. George Floyd sitt tap av luft har tatt pusten fra hele verden, sier hun.

Selv om mange av med-demonstrantene hadde munnbind, tok Aurora sjansen på å stille uten.

– Av og til må vi kjempe for den store kampen, selv om det kan være risikofylt akkurat nå, sier Aksnes.



FOLKSOMT: Det kom langt flere folk til Festplassen enn det som var tillatt. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Lot seg ikke stoppe

Markeringene skjer som følge av dødsfallet til amerikanske George Floyd, som døde da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis den 25. mai.

Medarrangør Sara Iden sier til NRK at arrangørene valgte å gjennomføre markeringen, selv om det fort ble klart at det kom langt flere enn det som var tillatt i forhold til smittevernreglene.



– Rasisme tar flere liv enn korona. Dette viser at Bergen er med på den store dugnaden, og det var akkurat det vi ville oppnå, sier Iden.

Foto: Mette Anthun / NRK