Aurora Mikalsen har signert ny kontrakt med Brann

Keeper Aurora Mikalsen (27) har skrevet under på en ny kontrakt med Brann. Det melder klubben på sine egne sider. Kontrakten gjelder ut 2024.

– Jeg er veldig, veldig glad for at det endelig har kommet i land. Det har tatt litt tid, så at det er landet nå, er jeg veldig glad for, sier Mikalsen.

Keeperen sier at hun er stolt over å være Brann-spiller, og mener klubben er den beste i landet.

– Det å være en del av Brann i Bergen by, jeg tror ikke du kan finne noe som er i nærheten av det med tanke på engasjement, både fra supporterne, byen og klubben generelt, sier hun.

Sportslig leder Aleksander Olsen er svært glad for å ha 27-åringen med videre det neste året. Han mener Mikalsen er en viktig profil både for klubben og for fotballen generelt.

– Hun har også vært solid i buret for både Brann og for Norge. Aurora er en veldig viktig brikke for Brann inn i det året vi er på vei inn i, også med tanke på at vi har litt å revansjere i eget seriespill fra i år, sier Olsen.