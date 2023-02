Aurora bidreg i ope brev mot Equinor-plan

Den norske artisten Aurora er ein av fleire kjende namn på eit signert, ope brev mot utbygging av Rosebank-feltet på britisk side av sokkelen.

Equinor fekk i desember miljøplanen sin for feltet i retur med oppfølgingsspørsmål frå OPRED, som er tilsynsmakt og regulator for aktivitet på britisk sokkel, og som også skal sørgje for at miljøkrav blir oppfylt. OPRED etterlyste at miljøerklæringa for feltet betre viser korleis miljøkrav skal oppfyllast.

Britiske styresmakter behandlar for tida miljøplanen for det planlagde oljefeltet vest for Shetland, og ei avgjerd er venta i første kvartal.