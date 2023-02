Aurland - Hol stengt grunna uvêr

Fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol er stengt grunna uvêr. Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal er no ope. På riksveg 7 over Hardangervidda er det kolonnekøyring og riksveg 13 over Vikafjell er det no ope for fri ferdsle.