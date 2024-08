Auksjonerer bort omstridd bilete – tør ikkje stille det ut i forkant

Når Norsk Folkehjelp Bergen søndag skal ha kunstauksjon til inntekt for verksemda si, tør dei ikkje vise fram eit av dei mest omtalte verka. Blant bileta som skal gå under hammaren på kunstauksjonen, er gatekunstnaren Töddels omstridde graffitiverk «Death of Innocent» – der Anne Frank er avbilda med Palestina-skjerf. Det dukka i juli opp på veggen kalla «Speaker's Corner» i Bergen.

Anne Frank-biletet vart ifølgje NRK politimeldt for å vere antisemittisk.

No har Töddel donert ei signert og nummerert trykkutgåve av verket til kunstauksjonen. Men medan dei andre verka er samla i ei kunstutstilling i Grieghallen i Bergen i dagane før auksjonen, vil ikkje Töddels bilete av Anne Frank bli vist i utstillinga. Det er «av tryggleiksomsyn», heiter det i ein e-post frå Jorge Alex Dahl, leiar for Norsk Folkehjelp Bergen.

