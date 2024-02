Aukar prisen på nettleige

Nettselskapet Fagne, som har ansvaret for straumnettet i både Sunnhordland og deler av Hardanger, sett opp prisen på nettleige med 4 øre per kwh frå 1. mars, skriv Haugesunds Avis. I tillegg aukar prisen på det så kalla kapasitetsleddet. Frå 1. april vil også den statlege forbruksavgifta på nettleiga auka. Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) seier til avisa at all elektrifisering i samfunnet kan gå utover straumkundane.