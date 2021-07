Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Laurdag melder kommunen om 23 nye smitta siste døgn.

Det er ni fleire enn døgnet før og det høgaste tal nye smitta sidan midten av mai i vestlandshovudstaden.

– Det syner seg å delvis ha samanheng med at folk samla seg for å sjå EM-finalen i fotball sist søndag, seier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt, Tor Grimstad, til kommunen sine nettsider.

– Mykje kan tyde på at det i denne samband har vore for tett kontakt, og at nokon har vore smitteførande, legg han til.

I byrjinga av veka vart det kjent at ein tilsett og fleire gjester ved Fotballpuben hadde testa positivt. Laurdag vart det også kjent at utestaden Skipperstuen stengde tidleg fredag kveld etter at ein tilsett testa positivt for Covid-19. På Facebook ber utestaden folk som såg EM-finalen om å teste seg.

Hovudtyngda av dei nye smitta fredag er i alderen 20-29 år (10) og 30-39 år (8). To av tilfella er importsmitte, seks har ukjent smitteveg, 14 er nærkontaktar og eitt tilfelle er førebels ikkje klarlagt. Totalt har no 6.847 personar testa positivt for korona i Bergen.