Auka press for å hjelpe straumselskap i pengeknipe

Per Storm-Mathisen, Hafslund Eco

– Hafslund er positive til lånegarantiar. Til liks med Energi Noreg er vi trygge på at norske styresmakter vil stille opp dersom det blir nødvendig.

Øystein Vikingsen Fauske, administrerande direktør i Wattn

– Vi forstår at selskap som slit med likviditeten no står i ein vanskeleg situasjon. Og det er svært uheldig at denne utfordringa i sin tur vert overført til sluttkundane med eksempelvis forskotsfakturering Vi støtter innspela frå Energi Norge. Staten må komme på banen for å unngå konkursar og for å sikre at det ikkje blir innført faktureringsrutinar som går ut over sluttkundane.

Knut Fjerdingstad, Statkraft

– Vi har tidlegare sagt og vi meiner framleis at det ikkje er behov for ein «svensk ordning» i Noreg.

Atle Simonsen, Lyse

– Vi har fleire bein å stå på. Det gjer at vi ikkje har behov for denne typen låneordningar. Vidare er det sjølvsagt for oss at kundar, som allereie har høge rekningar, ikkje skal måtte betale straumleverandøren sin på førehand.

Mona Adolfsen, næringspolitisk rådgivar i Samfunnsbedriftene Energi

– Vi har forståing for den utfordrande situasjonen straumleverandørar som Tibber no er i. Ei løysing der ein går tilbake til forskotsbetaling ser vi likevel som svært uheldig. Dette vil velte den finansielle risikoen over på kundane. Vi fryktar også at når Tibber, som ein av dei meir kjende og eigentleg etter kvart anerkjende leverandørane startar med forskotsbetaling, så vil truleg fleire følgje etter. Då går vi definitivt i feil retning. Ei løysing med statlege lån til straumselskapa etter svensk og dansk modell, ser vi heller ikkje som ei løysing. I dag er terskelen for å komme inn som straumleverandør relativt låg, medan krava som no blir stilte til finansiell styrke har auka dramatisk. Det må liggje i selskapa og kan ikkje bli endå ei belastning ein legg på styresmaktene og som fellesskapet skal betale for.