Auka omsetninga med meir enn 50 prosent

Etter fire år med negative resultat, går det endeleg retten vegen for båtbyggarfirmaet Brødrene Aa i Hyen. – Det er positivt at vi no er på plussida, seier dagleg leiar Tor Øyvin Aa til Firda Tidend. I fjor auka dei omsetninga med meir enn 50 prosent. Selskapet hadde ei omsetning på 465,7 millionar kroner i fjor og eit resultat før skatt på 5,5 millionar.