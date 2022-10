Auka farevarsel for flaum

Faren for flaum aukar til oransje nivå for store delar av Vestlandet. Årsaka er store nedbørsmengde som kan gi omfattande flaumar, erosjonsskader og flaumskader på utsette stader. Tidlegare i dag varsla meteorologane også at det lokalt kan kome 60-90 millimeter nedbør i løpet av 24 timar.