Nytt år, nye augeskadar.

Fem av dei ti er alvorleg skadde.

– Dei fem andre har augeskadar som er moderat alvorlege, seier overlege Nils Bull til NRK.

– Styresmaktene opnar eit tidsvindauge der rusa menn kan setja fyr på eksplosiv omgitt av familie, venner eller store folkemengder. Alle som har litt omløp i hovudet, skjønner jo at det ikkje kan gå bra.

Foto: Marit Stensby / NRK

Ved årsskiftet kvart år pådreg folk seg augeskadar som følgje av bruk av fyrverkeri på nyttårsaftan.

Og kvart einaste år, må augelege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus behandla slike skadar.

– Det har aldri gått bra så lenge me har halde på med dette i fyrverkeriets tidsalder, og det kjem ikkje til å gå bra så lenge me held fram med denne galskapen, seier Bull.

Definisjonar på augeskadetypane Ekspander/minimer faktaboks Alvorleg augeskade: Er forventa å gi betydeleg synsreduksjon. Moderat alvorleg augeskade: Kraftig akutt skade, men er ikkje forventa å gi betydeleg synsreduksjon. Lette augeskadar: Blir behandla ved legevakt og er ikkje rekna med i denne oversikta. Kjelde: Haukeland universitetssjukehus

Vil ha slutt på kombinasjonen av fyrverkeri og alkohol

Bull har ført statistikk over augeskadar på nyttårsaftan i 19 år.

Ved inngangen til det nye året, var det i år 10 personar som fekk skadar på auga som følgje av fyrverkeri.

– Eg er heilt tydeleg på at det bør vera eit totalforbod mot privatfyrverkeri, og at me berre bør ha offentleg fyrverkeri.

Han meiner ein må slutta med kombinasjonen av fyrverkeri og alkohol på nyttårsaftan.

– Nedsett dømmekraft og eksplosiv er ein sjukt dårleg kombinasjon.

Menn og barn blir ofte skadde

Nils Bull ringer til alle augeavdelingane i landet og snakkar med legen som har vakt. Slik får han kartlagt skadane, kven som vart skadd og korleis skadane oppstod.

– Me har heilt sikker statistikk på dette, at det er mennene som er dei som blir skadde oftast. Det er oftast dei som fyrer av fyrverkeri, og det er dei som oppfører seg mest tåpeleg.

Denne natta var det ni menn og ein gut som blei skadde.

– Dei fleste skadane skjedde ved bruk av effektbatteri. Ein fekk alvorleg augeskade då han stod bøygd over batteriet då det blei tent på.

Førre nyttårsaftan var det totalt 11 personar som fekk augeskadar. Fem av dei var barn.

– Det fortel meg at foreldra ikkje passar godt nok på. Det er veldig dumt. Desse ungane skal ha synet sitt resten av livet. Då er det jo endå høgare pris dei betalar.

– Bruk vernebriller!

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har gått ut med ei klar oppmoding om å bruka vernebriller viss ein skal fyra opp fyrverkeri.

– Det er eit lite og enkelt tiltak, som kan redda auga dine viss det skjer eit uhell. Det er viktig å hugsa på at fyrverkeri er eksplosiv, og sjølv små mengder er nok til å kunna gi livsvarige skadar, seier fungerande avdelingsdirektør Brit Skadberg i DSB til NTB.

Ein av dei ti skadde brukte vernebriller. I fjor var talet to av elleve, ifølgje Bull.

– Ein av dei med moderat alvorleg augeskade brukte vernebriller. Utan vernebrillene ville augeskadane blitt mykje verre.

Han viser til at det dei siste 19 åra har vore 284 augeskadar, og at i tillegg kjem handskadar, brannskadar, høyrselstap og mindre skadar.

Ofte blir nokre av skadane ettermelde i dagane etter nyttår, slik at det opphavlege skadetalet blir justert opp noko.