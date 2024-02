Åtvarar sjåførar – nytt uvêr på veg kan gi trøbbel

I morgon og heile helga blir det på ny krevjande forhold på vegane. Faren for snø-sørpe-og jordskred aukar til nest høgste nivå, og vegar kan verte stengde på kort varsel, melder Statens vegvesen. Dei ber sjåførane sjekke vegmeldingane før dei reiser ut.

Fleire vegar er allereie stengde på grunn av rasfare eller blir det i løpet av kvelden. Det gjeld mellom anna fv. 609 Heilevang i Sunnfjord og fv. 5606 Menes. Det er først mot slutten av helga at vêret skal roe seg, melder Vegvesenet. – Det blir lokale variasjonar, men for store delar av landet blir det uføreseieleg, seier Nils Karbø, leiar for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Dei har sett inn ekstra mannskap, men kan ikkje love opne vegar grunna stor snøskredfare.