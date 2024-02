Åtvarar mot utfordrande køyreforhold

Et lågtrykk passerer over Sør-Noreg torsdag og fredag, og har med seg nedbør og mild luft, melder Meteorologene på X. Nedbøren kjem først som snø før den går over til regn mange stader. – Køyr forsiktig, det kan bli utfordrande køyreforhold enkelte stader, skriv Meteorologene.