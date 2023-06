Åtvarar mot nattestøy i Førde

Vestland fylkeskommune åtvarar mot at det kan bli ein del støy på fv. 600 Viabrua i Førde natt til torsdag 22. juni og fredag 23. juni. Det blir gjort tiltak for å dempe støyen. Brua er for tida under vedlikehald og blir stengd mellom 21.00- 06.00 i ein periode på om lag fem veker.