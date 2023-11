Åtvarar mot glatte vegar sør i Vestland

Nedbør og låge temperaturar sør i Vestland har ført til meldingar om glatte vegar, spesielt i Sveio. Trafikkoperatør Jan Audun Marhaug i Vegtrafikksentralen Vest seier til Haugesunds Avis at dei har fått ein del telefonar onsdag morgon. – Entreprenørar er varsla, seier Marhaug.

Meteorologane har også sendt ut farevarsel for is i indre strøk av Hordaland og Rogaland frå onsdag ettermiddag. Det er også meldt fare for snø og snøfokk på fjellovergangar i Sør-Noreg frå onsdag ettermiddag.