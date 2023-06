Åtvarar mot å ta seg opp på tak

Politiet fekk like over midnatt melding om fleire personar som tok seg opp vindeltrappa til taket til Sogndal legevakt og sjukeheim. Før patruljen kom seg på hjul var personane nede att. Politiet åtvarar mot slik åtferd, då det ikkje er ufarleg å ta seg opp på taket til eit bygg på tre etasjar – og at det kan vere uroande for tilsette og bebuarar.