Åtvarar etter funn av kokain på russefest

Politiet var innom ein russefest i Sogndal i helga. Her fekk dei overlevert ein pose med kvitt pulver som ein foreldrekontakt hadde funne utanfor festlokalet. Posen viste seg å innehalde kokain. Politiet oppmodar foreldre om å ta ein prat med ungdommane sine, skriv politiet på Facebook. Dei skriv at det var mange ungdommar på festen som var under 18 år.