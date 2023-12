Åtvarar eiga regjering

Fylkesvaraordførar Stian Davies (Ap) i Vestland kjem med ei åtvaring mot si eiga regjering om at fylket må halde fram med dieseldrivne hurtigbåtar med store CO₂-utslepp dersom ikkje regjeringa kompenserer for meirutgiftene ved å gå over til utsleppsfrie hurtigbåtar.

Fylkeskommunen ønskjer nye utsleppsfrie hurtigbåtar på sambandet mellom Bergen og Sogn og Fjordane, men kjem på fylkestinget denne veka etter alt å døme til avlyse anbodskonkurransen. Årsaka er at regjeringa ikkje vil kompensere for dei årlege meirutgiftene på om lag 100 millionar kroner.

– Vi er heilt avhengige av at staten er med på spleiselaget for å kunne finansiere dette, seier Davis som forventar at regjeringa stiller opp.