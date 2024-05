Atom-konferanse i Loen denne veka

Denne veka er internasjonale atom-ekspertar samla til tryggleikskonferanse i Loen. Kommunar som Høyanger har fatta vedtak om at dei er positive til å vurdere kjernekraft, og i Austrheim like sør for Gulen har selskapet Norsk atomkraft og eit sørkoreansk selskap skrive intensjonsavtale om kraftverk. Direktør Nils Morten Huseby ved Institutt for engergiteknikk ønsker atomdebatten velkommen, men seier han saknar meir fokus på fakta og tryggleik.