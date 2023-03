Askøy får NM i friidrett i 2025

Det blei klart under friidrettstinget som blei arrangert i Asker i helga. Friidrettsklubben opplyser i ei pressemelding at banen på Ravnanger Idrettspark får nytt toppdekke før 2025. Askøy kommune tar kostnaden. Også parkeringsområdet skal utbetrast. «Dette blir nok et stort og givende arrangement for klubben vår og vi gleder oss til å komme i gang med planleggingen», skriv klubben. Sist Ask friidrett arrangerte NM var i 2016. Då tevla noverande noregsmeister Pål Haugen Lillefosse i stavsprang.