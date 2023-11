Asfaltbil av vegen i Hyllestad

Ein asfaltbil med gravemaskin på planet har velta på fylkesveg 57 mellom Haugane og Tauning i Hyllestad. Ingen personar skal ha blitt skadd i ulukka. Det skal vere passering for personbilar, men større køyretøy kan få problem på den smale vegen. Dette kan gjeve utfordringar for elevar som skal heim med skulebuss på denne strekninga, opplyser Hyllestad skule. Bilbergar reknar å vere framme litt over klokka 17, og då vil vegen bli stengt medan berginga går føre seg.