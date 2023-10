Åsane tapte mot Kristiansund

Åsane tapte 4-1 borte mot Kristiansund i 1. divisjon fotball for menn laurdag. 4-1 var også stillinga til pause. Med tre kampar att av sesongen, ligg Åsane på 13. plass, tre poeng over kvalifiseringsplassen og fire poeng over direkte nedrykk.