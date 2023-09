Arve Helle (Ap) blir ny leder for samferdsel i fylket

Arve Helle (Ap) har blitt bekreftet som ny leder i samferdselsutvalget i Vestland fylke. Det får NRK bekreftet tirsdag kveld.

– Jeg er både stolt og ydmyk over å ha blitt vist den tilliten. Det er et tungt verv og jeg går inn med en viss respekt for arbeidet som venter, sier Helle til NRK.