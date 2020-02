Artisten Kamelen pågrepet for ran

Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som rapperen Kamelen, er pågrepet for ran. Han møtte 12.45, hvor politiet ønsker å varetektsfengsle mannen.

Mosele er siktet for ran.

Etter det NRK kjenner til nekter han straffskyld for ran og begjærer seg løslatt

Det var BT som først omtalte at det var Mosele som var siktet.

– Han erkjenner ikke straffskyld og vil be seg løslatt, skrev Moseles advokat Kathrine Liland i en SMS til avisen tidligere fredag.

Politiet ba om at retten skulle gå for lukkede dører. Dette ble ikke tatt til følge, og fengslingsmøtet går for åpen rett.

Tidligere domfelt

I 2015 rømte han fra politiets varetekt. Etter to måneder på rømmen ble han pågrepet av politiet etter en konsert.

Fra 2016 til 2018 sonet Mosele 20 måneder i fengsel for en rekke voldsepisoder.

I et intervju med P3 sa han at han som fri mann ønsket å være et forbilde for de yngre.