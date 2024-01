Årstad VGS kåra til Årets bibliotek i Noreg

Biblioteket ved Årstad vidaregåande skule i Bergen er tildelt prisen Årets bibliotek for innsatsen sin for å skape ein lesekultur på skulen, og for å vere eit førebilete for andre skulebibliotek.



– Vi er utrolig stolte og glade for å få prisen. Dette er inspirasjon til vidare arbeid, seier bibliotekar ved Årstad, David Kvamme Høvik.

Mykje av arbeidet dei gjer verkar også sosialt utjamnande. Skulen har stort sett yrkesfaglege studieretningar, og elevane har ulik sosial bakgrunn.

Det skriv Norsk bibliotekforening som står bak prisen. Leiar for Utdanningskomiteen på Stortinget delte ut prisen i dag.