Arresterte kroatisk fange i Bergen

Ein mann som var etterlyst i Kroatia for å ikkje møte til soning i heimlandet, blei denne veka arrestert av politiet i Bergen. Det skriv Bergens Tidende. Mannen har i fleire år budd i Noreg. Kroateren er tidlegare dømt for å ikkje betalt barnebidrag til eit barn han har i heimlandet. Politiet ber om fengsling for mannen i fire veker og refengsling fram til ei eventuell overlevering til Kroatia, opplyser politiadvokat Lene Burmo til avisa.