Arrestert for trusler

En mann i 30-årene er pågrepet av politiet etter at han skal ha fremsatt verbale trusler mot andre i et leilighetsbygg i Bergen sentrum i natt. Situasjonen skal ha blitt oppfattet som skremmende av andre beboere, skriver BA. Mannen var hissig og beruset. Han blir anmeldt for trusler.