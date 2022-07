Arrestert etter innbrot

Politiet arresterte like før klokka halv fem i dag ein mann i 50-åra for innbrot på ein serveringsstad i Bergen. Politiet vart varsla etter at alarmen på serveringsstaden vart utløyst. Det er gjort forsøk på å bryte opp eit pengeskrin, men så langt er det ikkje noko som tyder på at noko er stole, opplyser politiet. Mannen er sett i varetekt.