I dag feirer Håvard julaften i isolasjon på koronahotell

Håvard Mjøs (19) skulle egentlig feire jul med familien på hytten på Voss. Men planene om hvit jul gikk i vasken da han testet positivt for covid-19.

Han testet seg for sikkerhets skyld da en kollega fikk påvist viruset.

– Det var overraskende at testen var positiv. Jeg hadde milde symptomer, og trodde ikke at jeg faktisk hadde korona.

For å unngå å smitte familien som han bor sammen med, bestemte han seg for å sjekke inn på koronahotellet på Danmarks plass i Bergen.

Det betyr at han også må feire julaften der, alene i isolasjon.

– Det blir min første jul uten foreldrene mine, og min første julaften alene. Det er kjipt, men jeg må bare akseptere at det blir slik i år.

– Hørt rykter om pinnekjøtt

For noen dager siden mistet 19-åringen luktesansen. Den har heldigvis kommet tilbake, og smakssansen er i behold.

– Jeg har hørt rykter om at det serveres pinnekjøtt her om julaften.

Ellers er det lite som minner om jul på hotellrommet. Han har heller ikke sett julepynt noen andre steder på hotellet.

Når pinnekjøttet er fortært, blir det gaming og film utover julekvelden.

Dagen etter julaften har han vært i isolasjon i ti dager. Han kan da forlate hotellet om han er symptomfri.

– Vi har bestemt oss for å utsette julefeiringen én dag. Da skal vi spise pinnekjøtt og åpne gaver.

ISOLASJON: Koronahotellet et tilbud som gis til personer som har testet positivt på covid-19, men som av ulike grunner ikke kan isolere seg hjemme. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Arrangerer jul for ensomme – alene selv i år

– Jeg ante fred og ingen fare, men så hører jeg at de er fra smittesporingsteamet.

Trine-Lise Løvaas (43) fra Årnes var til rutinekontroll hos fastlegen forrige torsdag. Én uke senere, ringte telefonen.

Noen som var på legekontoret samtidig som henne, hadde fått påvist koronaviruset.

– Da gikk sikringen helt. Jeg gråt i en halvtime, sier hun.

HJEMMEJUL: Trine-Lise (43) er ilagt karantene etter et legebesøk, og feirer julaften alene i år. Hun planlegger en lang skogstur og får ferdig julemat på døren. Foto: privat

Får julemat på døren

For syv år siden startet hun det åpne arrangementet «Jul for alle» i Årnes, hvor ensomme kan komme for å feire jul og spise et måltid sammen på julaften.

Hun var midt i forberedelsene, da hun ble pålagt karantene.

Nå er det hun selv som må feire jul alene.

Hun planlegger et avbrekk gjennom å gå en lang tur i skogen, hvor skal ringe familien over en videosamtale. Senere på kvelden får hun julemat på døren.

– Det er litt ironisk, men selv om jeg er alene på julaften i år har jeg jo flere jeg har kontakt med. De som kommer på arrangementet er kanskje alene hele året.

KARANTENE: Trine-Lise Løvaas (43) var til rutinekontroll hos fastlegen forrige torsdag. Én uke senere ble hun pålagt karatene. Foto: privat

Kommer ut av karantene på julaften

Ulrik Stranger-Johannesen (21) fra Oslo spiller basketball på Frøya idrettslag i Bergen. Laget spilte kamp mot Kongsberg 13. desember.

Kampen skulle få store konsekvenser for turen hjem til jul.

– Noen dager senere fikk flere på motstanderlaget påvist koronaviruset. Det gjorde at hele vårt lag også måtte teste oss og gå i karantene.

21-åringen testet negativt, men er i karantene til og med lillejulaften.

– Det var uflaks og et uheldig tidspunkt å havne i karantene på. Det gjorde at jeg ikke fikk reist med fly eller tog hjem til familien min i Oslo.

LEIEBIL: Ulrik Stranger-Johannesen (21) er i karantene fram til julaften. Han fikk lov å dra hjem til Oslo i en leiebil. Foto: privat

Fikk grønt lys

Det så lenge ut til at måtte feire jul sammen sin serbiske lagkamerat, som han bor sammen med i Bergen.

Han spurte etter hvert smittevernkontoret om han kunne få tillatelse til å reise hjem til Oslo dersom han leide bil og kjørte den selv, uten å være i kontakt med andre.

Han gikk grønt lys på den idéen.

– De var veldig behjelpelig og ville meg det beste. De ringte meg flere ganger for å forklare meg hva jeg fikk lov til og ikke.

Leiebilen kostet ham 3.500 kroner. Bensin og bompengeutgift kommer i tillegg.

– Det er dyrt for en student, men nå er jeg i hvert fall hjemme og i karantene fram til julaften. Nå får jeg tilnærmet fullverdig julaften sammen med familien, sier han.